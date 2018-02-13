مورينيو: آلهة كرة القدم كانت مع نيوكاسل

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عبر جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتيد لكرة القدم، عن أساه لخسارة فريقه يوم الأحد بهدف واحد أمام نادي نيوكاسل يونايتيد في الدوري الانجليزي الممتاز. وكانت تلك الخسارة الأولى التي يمنى بها المان امام نيوكاسل منذ خمس سنوات.

وكان هدف نيوكاسل اليتيم الذي سجله اللاعب مات ريتشي في الدقيقة 65 من المباراة ضمن لفريقه فوزا رفع موقعه في الدوري من الفرق الثلاثة الدنيا وترك المان في الموقع الثاني متخلفا عن غريمه مانشستر سيتي بـ 16 نقطة.

وقال مورينيو لبي بي سي عقب المباراة، "في رأيي كان يمكن ان نلعب لمدة 10 ساعات دون أن نسجل أي هدف. فقد لعب لاعبو نيوكاسل بكل ما أوتي لهم من قوة وبأرواحهم، ودافعوا عن مرماهم بأرواحهم."

وكان مورينيو وصف لاعبي نيوكاسل بأنهم "لعبوا كالحيوانات"، ولكنه عاد وقال إنه عنى ذلك "من وجهة نظر ايجابية".

وقال، "من الواضح أن آلهة كرة القدم كانت الى جانبهم، ومما لا شك فيه أن لديهم شعور عظيم بعد ان بذلوا كل ما لديهم من جهود."