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دي ماريا يحذر ريال مدريد: "المعركة مختلفة"

12
FEBRUARY
2018
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حذر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه السابق ريال مدريد، من قوة فريقه الحالي باريس سان جرمان، قبل مواجهة الفريقين، الأربعاء المقبل، في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأكد دي ماريا، في مقابلة مع موقع النادي الرسمي، أن سان جرمان أصبح أقوى من الموسم الماضي.

وشهدت بطولة العام الماضي خسارة تاريخية للفريق الباريسي، الذي أهدر تقدما على برشلونة في الذهاب بنتيجة 4-0، ليخسر بنتيجة 1-6 في الإياب.

وشككت الخسارة الكبيرة بقدرة النادي الباريسي على منافسة الكبار مثل برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولكن قدوم النجمين نيمار وكيليان مبابى الصيف الماضى، أضافا هيبة أكبر لسان جرمان في بطولة هذا العام.

وقال دي ماريا: "نحن أقوى هذا الموسم من الموسم الماضي.. نحتاج الكثير من الموهبة والقليل من الحظ في المباريات الكبيرة مثل مباراة ريال مدريد".

ولم يقلل الأرجنتيني من قوة المنافس ريال مدريد، حيث أكد أن "ريال مدريد فريق كبير ودائما ما يتألق في دوري الأبطال".

وسيلتقي الفريقان في مدريد، الأربعاء، ثم يخوضان لقاء العودة في باريس بعدها بثلاثة أسابيع.

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