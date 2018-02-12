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ثنائية صلاح وفيرمينو تمنح ليفربول الفوز على ملعب القديسين

12
FEBRUARY
2018
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تمكن ليفربول من العودة بنقاط المباراة الثلاث من ميدان ساينت ماري عقب الفوز على ساوثامبتون بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
البرازيلي روبيرتو فيرمينو اقتتح التسجيل مبكراً للريدز في الدقيقة السادسة من تمريرة المصري المتألق محمد صلاح.

فيرمينو سجل 20 هدفاً في كل البطولات في موسم واحد للمرة الأولى منذ وقته مع هوفنهايم الألماني في موسم 2013-2014 (22 هدف).
ورد فيرمينو الدين إلى صلاح بصناعة الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليعزز ليفربول تقدمه على ساوثامبتون قبل نهاية الشوط الأول.

صلاح شارك في 29 هدف بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مع ليفربول (21 هدف، و7 تمريرات حاسمة)، أكثر لاعبي ليفربول مشاركة بالأهداف في المسابقة في موسمه الأول على الإطلاق.
الشوط الثاني جاء سلبياً من الفريقين، وقرر المدرب الألماني يورجن كلوب إراحة نجوم فريقه على توقيتات مختلفة دون الإضرار بتوازن ليفربول بإخراج تشامبرلين وفيرمينو وصلاح وإشراك ميلنر ولالانا ولوفرين في الدقائق 60، 79 و89 على التوالي.

ليفربول رفع رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد، صاحب وصافة البريميرليج، والذي تعثر اليوم بالسقوط أمام نيوكاسل بهدف نظيف، فيما ظل رصيد ساوثامبتون عند النقطة 26 في المركز الثامن عشر مهدداً في دائرة الهبوط.

يورجن كلوب عادل عدد انتصارات بريندن رودرجز، مدرب ليفربول السابق، بالفوز في 50 مباراة بالدوري الإنجليزي خلال 95 مباراة، كلوب تعادل في 28 مباراة وخسر في 17، فيما تعادل رودجرز في 23 وخسر 22.

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