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نيوكاسل يتغلب على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في انتصار مفاجئ

11
FEBRUARY
2018
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ألحق نيوكاسل الهزيمة الخامسة بمانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الإنكليزي حين تفوق عليه بهدف لصفر على ملعب سانت جيمس بارك برسم منافسات الجولة 27 من الدوري الإنكليزي.

واستطاع نيوكاسل خطف هدف الفوز في الدقيقة 65 عن طريق مات ريتشي الذي سجل أول أهدافه هذا الموسم.


بهذه الهزيمة اتسع الفارق بين مانشستر يونايتد والمتصدر مانشستر سيتي إلى 16 نقطة، حيث تجمد رصيدهم في النقطة 65 في المركز الثاني، على بعد 4 نقاط فقط عن توتنهام الثالث.


فيما عزز رجال رافا بينيتيز حظوظهم في البقاء في الدوري الإنكليزي بخروجهم من المناطق المكهربة برفع رصيدهم من النقاط إلى 28 نقطة في المركز 13.

وبهذا الفوز حقق نيوكاسل الصاعد الجديد للدوري الممتاز انتصاره السابع هذا الموسم من أصل 27 مباراة حتى الآن تلقى فيها الهزيمة 7 مرات أيضا وخسر 13 لقاء.

ويعتبر المدرب الإسباني هو ثاني أكثر مدرب خسر ضده جوزيه مورينيو بست مرات في جميع المسابقات. فقط بيب غوارديولا (9) هو أكثر من سقط ضده المدرب البرتغالي.

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