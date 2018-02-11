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مارادونا: - نملك 60% للتتويج بمونديال 2018

11
FEBRUARY
2018
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صرح أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، بأنه لم يعد أحد يحترم منتخب الأرجنتين باستثناء ليونيل ميسي، مشيرا إلى أن التانغو يملك فرصة 60% للتتويج بكأس العالم 2018.

وقال مارادونا، في تصريحات لصحيفة "إل بوبولار": "انظروا ما حدث في المباراة الأخيرة ضد نيجيريا، كنا على وشك أن نتلقى 8 أهداف، لكن سامباولي (مدرب التانغو) محظوظ، إذا كان ميسي في حالته، يمكنه أن يغطي على أي عيب يملكه منتخب الأرجنتين".

وأوضح بطل مونديال المكسيك 1986، بأن: "المشكلة الحقيقية في الأرجنتين هي عدم وجود مواهب أخرى تساعد ميسي، على سبيل المثال، ليس لدينا خط الوسط".

وأضاف: "مع كامل احترامي، من كان يتخيل أن لوكاس بيليا سيرتدي قميص الأرجنتين يوما ما".

وعن غونزالو هيغواين قال مارادونا: "بالتأكيد يستحق أن يصبح مهاجمنا الأول، بالنسبة لي بيبيتا هو أفضل بـ10 مرات من ماورو ايكاردي، الذي هو من وجهة نظري عار".

وأعرب دييغو مارادونا عن اعتقاده بأن فرصة الأرجنتين في التتويج بكاس العالم 2018، في روسيا: "ليست أكثر من 60%، والأمر سيعتمد بشكل كبير على تألق ميسي من عدمه".

روسيا اليوم
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