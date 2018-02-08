الابن الثالث لميسي سيحمل "اسم رونالدو"

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كشف الإعلان عن اسم الطفل الثالث للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مفارقة طريفة تربطه بغريمه البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وأشارت صحيفة "ماركا" أن المفارقة تكمن في إن اسم طفل ميسي الجديد، بلفظ لغة الماندرين التي يتحدث بها الصينيون، سيشابه لفظ اسم كرستيانو رونالدو المتعارف عليه بين الصينيين.

وقررت عائلة ميسي تسمية الطفل القادم "سيرو"، وهو اللقب الذي يطلق على كريستيانو رونالدو في الصين، اختصارا للحرفين الأولين من اسمه بلغة الماندرين "سي رو".

وسيكون سيرو الابن الثالث لميسي بعد طفليه تياغو (5 أعوام) وماتيو (عامان).