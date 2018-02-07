رونالدو يكشف حقيقة مرة!

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اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو، أيقونة ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأنه لم يعد قادرا على القيام بأشياء كان يقوم بها منذ 10 سنوات.

وقال رونالدو، في حوار أجرته معه مجلة "جي.كيو" الإيطالية المتخصصة في عالم الموضة للرجال: "أحاول أن أكون على أعلى مستوى من الناحية البدنية لأن ذلك مهم جدا لمسيرتي المهنية، يجب أن أكون جاهزا 100% دائما وأن آخذ الأمر على محمل الجد باستمرار. أنا لا أقوم بنفس الأشياء التي كنت أفعلها منذ 10 سنوات، للحفاظ على هذا المستوى يجب تقديم التضحيات".

وأوضح النجم البرتغالي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات: "لا أستطيع أن أفعل أشياء معينة الآن، وبالتأكيد لا يمكنني عمل ما كنت أقوم به في عمر الـ 20. يجب أن نجد التوازن دائما، فالأشياء الصغير تحدث فارقا".

يذكر أن كريستيانو رونالدو احتفل، يوم الاثنين الماضي، بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.