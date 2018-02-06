نيمار العنصر الرئيسي في جلاكتيكوس مدريد الجديد

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أثارت صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان العديد من التساؤلات حول السبب الرئيسي الذي جعل اللاعب يترك النادي الذي حصد معه العديد من الألقاب والأرقام ليتجه نحو باريس وناديها الذي لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا من قبل.

وحصل بي أس جي على خدمات اللاعب بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو ما جعل نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وهو ما يعد السبب الأساسي وراء موافقة البرازيلي على الخروج من كامب نو.

وكان هذا الانتقال بمثابة الزلزال الذي ضرب برشلونة بعد رحيل ثاني أكبر نجومها وليعلن نادي العاصمة الفرنسية عن مشروعه الذي أصيح أكبر قصة رياضية في العالم حالياً.