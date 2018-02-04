living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا قال رونالدو "الغاضب" عند خروجه من أرضية الملعب ؟

4
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه ليفانتي استبدال الهداف التاريخي للفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 82، والتقطت الكاميرات تفوهه ببعض الكلمات وهو في حالة غضب.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن السبب الرئيسي الذي جعل رونالدو يعبر عن غضبه بتلك الطريقة على دكة البدلاء بعد تغييره مباشرة.
ووفقا للصحيفة فإن كلام صاروخ ماديرا بعد خروجه من الملعب كان موجها لعدسات الكاميرات، حيث قال النجم البرتغالي: "لا تركزوا علي، ركزوا على المباراة".
وكان واضحا على رونالدو عند خروجه من أرضية الملعب استغرابه من قيام الفرنسي، زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي باستبداله، وكان لافتا عدم تبادل زيدان ورونالدو التحية مثلما يجري عادة بين اللاعبين ومدربيهم لا سيما وأن رونالدو قام بتبادل التحية مع ماركو أسينسيو الذي دخل مكانه، وبتحية جميع اللاعبين على دكة البدلاء.

وأخفق رونالدو في التسجيل أمام ليفانتي، على الرغم من أن هذا الأخير يعتبر من أبرز ضحاياه في الليغا، حيث ساهم في 18 هدفا أمامه في 12 مباراة.

وسدد كريستيانو رونالدو في مباراة الأمس أمام ليفانتي كرتين فقط داخل الخشبات، من ضمن 7 تسديدات باتجاه المرمى.
يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، ورفع ليفانتي بدوره رصيده إلى 20 نقطة في المركز 17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout