ماذا قال رونالدو "الغاضب" عند خروجه من أرضية الملعب ؟

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شهدت مباراة ريال مدريد ومضيفه ليفانتي استبدال الهداف التاريخي للفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 82، والتقطت الكاميرات تفوهه ببعض الكلمات وهو في حالة غضب.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن السبب الرئيسي الذي جعل رونالدو يعبر عن غضبه بتلك الطريقة على دكة البدلاء بعد تغييره مباشرة.

ووفقا للصحيفة فإن كلام صاروخ ماديرا بعد خروجه من الملعب كان موجها لعدسات الكاميرات، حيث قال النجم البرتغالي: "لا تركزوا علي، ركزوا على المباراة".

وكان واضحا على رونالدو عند خروجه من أرضية الملعب استغرابه من قيام الفرنسي، زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي باستبداله، وكان لافتا عدم تبادل زيدان ورونالدو التحية مثلما يجري عادة بين اللاعبين ومدربيهم لا سيما وأن رونالدو قام بتبادل التحية مع ماركو أسينسيو الذي دخل مكانه، وبتحية جميع اللاعبين على دكة البدلاء.

وأخفق رونالدو في التسجيل أمام ليفانتي، على الرغم من أن هذا الأخير يعتبر من أبرز ضحاياه في الليغا، حيث ساهم في 18 هدفا أمامه في 12 مباراة.

وسدد كريستيانو رونالدو في مباراة الأمس أمام ليفانتي كرتين فقط داخل الخشبات، من ضمن 7 تسديدات باتجاه المرمى.

يذكر أن المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، ورفع ليفانتي بدوره رصيده إلى 20 نقطة في المركز 17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.