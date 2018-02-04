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راموس: الريال يرتكب أخطاء دفاعية قاتلة.. ويحق لرنالدو الغضب

4
FEBRUARY
2018
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قال قائد فريق ريال مدريد الإسباني،سيرغيو راموس، أن الفريق الملكي اقترف أخطاء دفاعية جعلته يتعثر أمام ليفانتي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري.
ونوه إلى أن الهدف الثاني أزعج جميع أفراد كتيبة الميرنغي مضيفا، لم يكن ليتبقى سوى 5 دقائق على نهاية اللقاء، كان من المفترض استغلال خبرتنا لإكمال الوقت المتبقي بدون استقبال أهداف أخرى".

وكانت انتهت بالتعادل الإيجابي لهدفين مقابل هدفين.

وصرح راموس في مقابلة له مع الصحفيين عقب انتهاء المباراة: " يجب أن نظل متفائلين خاصة في الأوقات الصعبة التي ينبغي أن نتحد فيها لتقديم شيء جيد في دوري أبطال أوروبا".

وعن مشكلة ريال مدريد هذا الموسم واصل "لو كنا نعلمها لقمنا بحلها، ولكن من المهم أن نظل قريبين في الخط الخلفى، كما كان من المفترض أن نكون ككتلة واحدة لغلق المساحات، لن أضع المسؤولية على خط بعينه"، وفقا لما ذكر موقع "كووورة".

وبشأن غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من النتيجة قال راموس: "الجميع هنا غاضب، الكل يتحمل المسؤولية".

وأضاف: "لن نشير بأصابع الاتهام إلى أحد، الجميع لديه الحق في تقييم الموقف وأنا أول من سيواجه الانتقادات.. من المفترض أن نتحدث أقل مما نلعب، ونقدم المزيد على أرض الميدان".

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