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ميسي ينقذ برشلونة من كمين ألافيس

29
JANUARY
2018
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خرج فريق برشلونة من عنق الزجاجة أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

باغت الضيوف العملاق الكتالوني بهدف أحرزه المهاجم السويدي يون غويديتي، عند الدقيقة 23، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة.
ورد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز بهدف التعادل ، بحلول الدقيقة 72، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
واقتنص الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الفوز للبلوغرانا، في الدقيقة 84، من ضربة حرة مباشرة.
ورفع برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 57 نقطة، وابتعد في صدارة الليغا، بفارق 11 نقطة عن وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي تغلب بدوره على ضيفه لاس بالماس بثلاثية نظيفة، في وقت سابق من اليوم.

بينما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة، وبقي في المركز السابع عشر، على سلم ترتيب الدوري.

وقاد ايرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، فريقه إلى المباراة الـ 21 من دون أي هزيمة، ليعادل بذلك رقم المدرب السابق للفريق الكتالوني بيب غوارديولا.

 

روسيا اليوم
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