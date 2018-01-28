living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميسي: لهذا السبب أنا ورونالدو لسنا أصدقاء

28
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في مقابلة مع مجلة "وورلد سوكر" البريطانية، نفى النجم الأرجنتيني وجود أي صداقة بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأكد أن الصداقة تتكون "بقضاء الوقت مع الشخص الآخر".
وسئل ميسي عن احتمالية صداقة بينه وبين منافسه الأبرز رونالدو يوما ما، فقال الأرجنتيني: "لا أعلم. الصداقة أمر يبنى بقضاء الوقت مع الشخص الآخر. ليست لدينا علاقة صداقة لأننا نرى بعضنا البعض في ليالي حفلات تسليم الجوائز فقط، وهو الوقت الوحيد الذي نتحدث فيه لبعضنا البعض".

وأكد ميسي أن كل شيء على ما يرام بينه وبين رونالدو، لكن حياتهما لا تتقاطع بشكل كبير.

وعن صراع دوري أبطال أوروبا، قال ميسي: "مانشستر سيتي من أقوى الفرق هذا الموسم، كما هو الأمر بالنسبة لباريس سان جرمان. هما الفريقان الأفضل في أوروبا هذا الموسم".

كما قال الأرجنتيني أن أزمة ريال مدريد أمر مؤقت بالنسبة له، وأن حامل لقب دوري أبطال أوروبا سيعود للمنافسة على كل البطولات قريبا.

وعن النجم البرازيلي نيمار، الذي ترك برشلونة الصيف الماضي في انتقال قياسي إلى باريس سان جرمان، قال ميسي في المقابلة: " غير رحيل نيمار طريقة لعبنا. لقد خسرنا الكثير من الناحية الهجومية، ولكن هذا ساعدنا من الناحية الدفاعية".

وفسر ميسي: "نحن الآن مسلحون بشكل جيد في وسط الملعب، هذا الأمر يعطينا التوازن ويقوي الناحية الدفاعية".

Skyoflebanon
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout