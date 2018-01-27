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أكثر من 4 ملايين طلب على تذاكر مونديال 2018

27
JANUARY
2018
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مع تبقي 6 أيام على إسدال الستار عن الفترة الأولى من المرحلة الثانية لبيع تذاكر مونديال روسيا 2018، تلقى الفيفا أكثر من 4 ملايين طلب لشراء تذاكر البطولة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أنه توصل بـ”4021211” طلبا لشراء تذاكر المرحلة الثانية من البيع، التي انطلقت في الـ5 من الشهر الماضي، وتنتهي في الـ31 من الشهر الجاري.

وأشار الفيفا إلى أن أكبر عدد من الطلبات جاء من روسيا، وبعدها من ألمانيا، والأرجنتين، والمكسيك، والبرازيل والبيرو، وبولندا، وإسبانيا، وكولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا. وأوضح أن الطلبات الخارجية على تذاكر مونديال 2018 تشكل ما نسبته 45 %.

ويحق للمشجعين في الفترة الأولى من المرحلة الثانية تقديم طلباتهم لشراء التذاكر لجميع المباريات باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية، وفي حال زادت طلبات شراء التذاكر عن عدد المقاعد، سيتم اللجوء للقرعة (لتوزيع التذاكر).

وتنطلق الفترة الثانية من المرحلة الثانية في الـ13 من آذار، وتستمر حتى الـ3 من نيسان المقبل، وستباع فيها التذكر بالأسبقية.

وستسلم التذاكر التي تم شراؤها خلال مرحلتي البيع الأولى والثانية للمشجعين دون رسوم إضافية، إذ من المقرر أن يبدأ التسليم في نيسان – أيار 2018 (مع إمكانية تغيير التاريخ)

روسيا اليوم
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