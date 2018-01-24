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نيمار "نادم" على التوقيع لباريس سان جرمان

24
JANUARY
2018
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بعد عُشر فترة العقد الذي وقعه نيمار مع باريس سان جرمان، ورغم الأموال الطائلة التي يتقاضاها من النادي، قالت تقارير صحفية إن أغلى لاعب في تاريخ الكرة "نادم" على الانتقال إلى الدوري الفرنسي.
نيمار (25 عاما) انضم إلى الفريق الباريسي قادما من برشلونة الإسباني الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو، ويزيد راتبه السنوي على 36 مليون يورو في "حديقة الأمراء".

ورغم ذلك، قالت صحيفتا "ليكيب" و"لو باريزيان" الفرنسيتان، إن المهاجم البرازيلي الدولي أبلغ مقربين منه بأنه "نادم على الانضمام إلى باريس سان جرمان".

وحسب الصحيفتين، فإن نيمار "أنهك" في الدوري الفرنسي، حيث "لا يشعر بالراحة مع لاعبين يتسمون بعقليات دفاعية، ويرتكبون ضده أخطاء بالجملة".

ويبدو أن صيحات الاستهجان التي أطلقتها جماهير سان جرمان ضد نيمار الأسبوع الماضي، عندما سدد ركلة جزاء كان يريد زميله إدينسون كافاني تسديدها ليصبح الهداف التاريخي للفريق، أثرت سلبيا على اللاعب.

ولا يتمتع نيمار بعلاقة جيدة مع شريكه في الهجوم، الأوروغواياني كافاني، ولا مع مديره الفني الإسباني أوناي إيمري.

وقالت "لو باريزيان"، إن النادي الفرنسي "في حالة طوارئ" حاليا، بعد أن نما إلى علم الإدارة سخط نيمار.

وتعزز هذه التقارير من احتمال رحيل نيمار عن باريس سان جرمان، ربما إلى ريال مدريد الإسباني، لا سيما بعد أن قال أحد ممثليه إن عقده مع النادي الفرنسي لا يتضمن شرطا جزائيا.

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