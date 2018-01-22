رونالدو يتعرض لجرح في الجبهة ويستخدم الهاتف المحمول للتحقق منه

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تعرض كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لإصابة مرعبة في الوجه أثناء لقاء فريقه أمام ديبورتيفو لاكرونا بالجولة 20 من الدوري الإسباني والذي أنتهى بسباعية مقابل هدف وحيد.

وحول رونالدو الكرة العرضية لداخل الشباك برأسية لكن قدم المدافع اصطدمت برأس البرتغالي لتسيل الدماء منه ويتدخل الطاقم الطبي لفريقه من أجل تقديم الإسعافات اللازمة له.

وجاءت لقطة المباراة حين أظهرت الإعادة التليفزيونية استخدام رونالدو لكاميرا الهاتف الخلوي الخاص بطبيب مدريد للتأكد من الإصابة وعدم انتظاره حتى يدخل غرف تغيير الملابس.