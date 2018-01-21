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مارادونا: رونالدو ليس الأفضل في التاريخ

21
JANUARY
2018
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واصل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم التقليل من كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، رافضاً فكرة أن يكون اللاعب الأفضل على مر العصور.

وكان رونالدو قد وصف نفسه على أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية الخامسة قبل شهرين.

وسبق لمارادونا أن سخر من تصريحات رونالدو، وعاد ليعلق عليها مرة أخرى قائلاً “لكل شخص الحق ليقول ما يريد، لكن لا اعتقد أن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في التاريخ، على الإطلاق”.

وتابع “لكن احترم احترافيته، ما زال أمامنا وقت طويل لننتقل من هذه النقطة إلى النقطة التي نتحدث عن أفضل لاعب على مر العصور”.

يذكر أن مارادونا يعتبره الكثيرين أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم لما حققه مع نابولي والمنتخب الأرجنتيني، ودائماً المنافسة حاضرة مع بيليه أسطورة الكرة البرازيلية ومؤخراً ليونيل ميسي.

Reuters
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