أرسنال يفشل في "خطف" أوباميانغ

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رفض بوروسيا دورتموند الألماني عرضا قدره 50 مليون يورو (61 مليون دولار) قدمه أرسنال الإنجليزي لضم المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ حسب ما ذكرت مجلة "كيكر" الألمانية السبت.



واستبعد أوباميانغ، هداف الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم الماضي برصيد 31 هدفا، من فريقه في المباراتين الأخيرتين ضد فولفسبورغ وهرتا برلين لأسباب سلوكية.

ويسعى أرسنال إلى التعاقد مع مهاجم لتعويض انتقال وشيك للدولي التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد.

وأوضحت كيكر في تقريرها أن دورتموند لن يقبل عرضا أقل من 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الذي يرتبط بعقد معه حتى 2021.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند هانس-يواكيم فاتسكه لوكالة سيد الألمانية، أن هناك اتصالات حاليا مع أرسنال، لكنه أشار إلى أن التقارير حول قيمة الصفقة هي "شائعات" لأن "الاتصال الأول لم يكن بشأن المال".

وتردد أن والد أوباميانغ، وهو وكيل أعماله أيضا، كان في لندن هذا الأسبوع لمحاولة دفع صفقة الانتقال إلى أرسنال.