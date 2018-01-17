محامى نيمار يكشف عن شيك الـ 222 مليون يورو

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ابرم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في "الميركاتو الصيفي " الماضي، بأكبر وأغلى صفقة في تاريخ انتقالات لاعبي رياضة كرة القدم، عندما ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، من نادي برشلونة الإسباني بمبلغ 222 مليون يورو. وقد احتفظ ماركوس موتا، محامي اللاعب الدولي البرازيلي، بمكتبه بتذكار عن هذه الصفقة الضخمة، والمتمثل في نسخة من الشيك الذي دفعه نادي باريس سان جيرمان للنادي الكاتالوني. ونشر المحامى ماركوس موتا، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" صورة الشيك الخاص بقيمة صفقة انتقال اللاعب البرازيلى من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. يُشار أنّ مبلغ 222 مليون يورو يمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع ناديه السابق برشلونة، والذي كان يبدو تعجزياً قبل أن ينجح نادي العاصمة الفرنسية في كسره. الجدير بالذكر أنّ نيمار، البالغ من العمر 25 عاماً، قد سجل 11 هدفاً في الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الجاري. المصدر: ايلاف