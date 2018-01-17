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وداعاً رونالدينيو

17
JANUARY
2018
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الساحر رونالدينيو يضع حداً لمسيرته الكروية قرر صاحب لقب أفضل لاعب لـFIFA مرتين وحامل لقب كأس العالم كوريا الجنوبية/اليابان 2002 FIFA رونالدينيو اعتزال لعبة كرة القدم، منهياً مشواراً حافلاً دام عقدين من الزمن، سواء من ناحية الألقاب الجماعية أو الفردية. ولعب رونالدينيو 37 عاماً لآخر مرة كلاعب محترف في نادي فلومينينسي البرازيلي، قبل أن يعلن شقيقه روبيرتو أسيس اعتزال الأيقونة البرازيلية في حفل وداع سيرتب لاحقاً هذه السنة. وعرف رونالدينو الذي قاد فريقه لكأس العالم 2002 FIFA بمداعبته الخارقة للعادة للكرة المستديرة، ليصبح من أشهر اللاعبين في العالم، خاصة لما توج مرتين بجائزة FIFA لأفضل لاعب في العالم سنتي 2005 و2006، حيث حصل في 2006 على لقب دوري أبطال أوروبا. وسبق لرونالدينيو أن توج بكأس العالم تحت 17 سنة 1997 FIFA، فضلاً عن تتويجه بكوبا أمريكا وكأس القارات 2005 FIFA، أما الحدث الأبرز بخصوص مسيرته مع النوادي فكان انتقاله من باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة بقيمة 30 مليون يورو خلال سنة 2003. العالم يودع الأيقونة كروياً وأقدم الكثير على توديع رونالدينيو كروياً بعدما قرر إيقاف مسيرته كلاعب محترف، أبرزهم مواطنه نيمار فضلاً عن ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي. المصدر: فيفا
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