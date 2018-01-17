رئيس ريال مدريد يريد التخلي عن BBC وضم الـ NHL

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ذكرت تقارير صحفية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز، يسعى إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوف النادي الملكي من خلال ضم كل من البرازيلي نيمار، والبلجيكي إيدين هازارد، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وإخراج كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وغاريث بيل. وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن النتائج السيئة التي حققها ريال مدريد هذا الموسم، دفعت بيريز إلى البحث عن خطط بديلة لضخ دماء جديدة في النادي. ويعد لاعب باريس سان جرمان، نيمار، الهدف الأول لبيريز في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن الصفقة لن تكون سهلة، خاصة وأن النادي الفرنسي دفع مبلغ 222 مليون يورو لاقتناص اللاعب البرازيلي من برشلونة. وحقق نيمار نتائج قوية هذا الموسم، مع إحرازه 20 هدفا في 22 مباراة، وصنعه 14 آخرين. من جانبه، أحرز نجم تشلسي هازارد، البالغ من العمر 27 عاما، 9 أهداف وصنع 8 آخرين في 29 مباراة. أما اللاعب البولندي ليفاندوفسكي، فقد أحرز 21 هدفا وصنع اثنين في 26 مباراة شارك فيها مع بايرن ميونخ. وعرف فريق ريال مدريد لسنوات بخطه الهجومي BBC الذي يشير إلى بيل وبنزيمة وكريستيانو، لكن رئيس النادي، حسب التقرير، يسعى إلى استبداله بالثلاثي NHL الذي يشير إلى نيمار وهازارد وليفاندوفسكي.