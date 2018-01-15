ليفربول يعيد سيتي لأرض الواقع برباعية في أنفيلد

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نجح فريق ليفربول في إيقاف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي هذا الموسم، وإلحاق الهزيمة الأولى له في الدوري الانجليزي، بالتغلب عليه 4/3 على ملعب أنفيلد اليوم الأحد.

ودخل سيتي المباراة بدون أي هزيمة منذ بداية الموسم الحالي، حيث لعب 22 مباراة فاز 20 مرة وتعادل مرتين فقط.

ولعب ليفربول المباراة بعناصره الأساسية طامحا في تحقيق الفوز لتثبيت أقدامه من الأربعة الكبار، في غياب نجمه الوافد الجديد فيرجيل فان دايك.

وسيطر الريدز على الدقائق الأولى من المباراة، وسط أداء مفاجىء للضيوف، لينتزع أوكسليد تشامبرلين هدف التقدم في الدقيقة التاسعة.

وحاول بعدها أصحاب الأرض والجمهور قتل المباراة في أكثر من فرصة، ولكن جميعها أهدرت بطريقة غريبة قبل أن يأتي العقاب.

ليروي ساني بفضل مهارته الفردية على الجانب الأيسر لسيتي، تلاعب بدفاع ليفربول وسدد الكرة على يمين لوكاس كاريوس ليعلن التعادل في الدقيقة 40.

وشهد الشوط الثاني سيطرة كاملة من ليفربول، حيث شن العديد من الهجمات الخطرة باستغلال سرعة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

وفي الدقيقة 59 سجل روبرتو فيرمينو هدف التقدم لليفربول من تسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرم القائم ساديو ماني من الثالث بعدها بدقائق معدودة.

وابتسمت مرمى سيتي للمهاجم السنغالي بعد الفرصة الضائعة بلحظات، ليسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية في الدقيقة 61.

ورفض صلاح أن تمر المباراة دون أن يتوج تألقه بهدف ولا أروع، من تسديدة بعيدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68 مستغلا كرة ارتدت من الحارس إديرسن.

وكاد ليفربول أن يعمق جراح سيتي بشكل أكبر بعد الهدف الرابع، دون أن يبدي الضيوف أي ردة فعل قوية لحفظ ماء الوجه،قبل أن تأتي الدقيقة 84 بهدف ثالث لبرناردو سيلفا.

وواصل سيتي عودته في الدقائق الأخيرة بهدف ثالث للكاي جوندوجان في الدقيقة 92، ولكن العودة المجنونة لم تكتمل ليفشل سيتي في استغلال تراجع الريدز وتنتهي المباراة 4/3.

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الأول بجدول الدوري بـ62 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث بـ47 نقطة.