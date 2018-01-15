living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليفربول يعيد سيتي لأرض الواقع برباعية في أنفيلد

15
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نجح فريق ليفربول في إيقاف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي هذا الموسم، وإلحاق الهزيمة الأولى له في الدوري الانجليزي، بالتغلب عليه 4/3 على ملعب أنفيلد اليوم الأحد.
ودخل سيتي المباراة بدون أي هزيمة منذ بداية الموسم الحالي، حيث لعب 22 مباراة فاز 20 مرة وتعادل مرتين فقط.

ولعب ليفربول المباراة بعناصره الأساسية طامحا في تحقيق الفوز لتثبيت أقدامه من الأربعة الكبار، في غياب نجمه الوافد الجديد فيرجيل فان دايك.
وسيطر الريدز على الدقائق الأولى من المباراة، وسط أداء مفاجىء للضيوف، لينتزع أوكسليد تشامبرلين هدف التقدم في الدقيقة التاسعة.
وحاول بعدها أصحاب الأرض والجمهور قتل المباراة في أكثر من فرصة، ولكن جميعها أهدرت بطريقة غريبة قبل أن يأتي العقاب.

ليروي ساني بفضل مهارته الفردية على الجانب الأيسر لسيتي، تلاعب بدفاع ليفربول وسدد الكرة على يمين لوكاس كاريوس ليعلن التعادل في الدقيقة 40.

وشهد الشوط الثاني سيطرة كاملة من ليفربول، حيث شن العديد من الهجمات الخطرة باستغلال سرعة الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

وفي الدقيقة 59 سجل روبرتو فيرمينو هدف التقدم لليفربول من تسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحرم القائم ساديو ماني من الثالث بعدها بدقائق معدودة.
وابتسمت مرمى سيتي للمهاجم السنغالي بعد الفرصة الضائعة بلحظات، ليسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية في الدقيقة 61.

ورفض صلاح أن تمر المباراة دون أن يتوج تألقه بهدف ولا أروع، من تسديدة بعيدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68 مستغلا كرة ارتدت من الحارس إديرسن.
وكاد ليفربول أن يعمق جراح سيتي بشكل أكبر بعد الهدف الرابع، دون أن يبدي الضيوف أي ردة فعل قوية لحفظ ماء الوجه،قبل أن تأتي الدقيقة 84 بهدف ثالث لبرناردو سيلفا.

وواصل سيتي عودته في الدقائق الأخيرة بهدف ثالث للكاي جوندوجان في الدقيقة 92، ولكن العودة المجنونة لم تكتمل ليفشل سيتي في استغلال تراجع الريدز وتنتهي المباراة 4/3.

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الأول بجدول الدوري بـ62 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث بـ47 نقطة.

Goal.com
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout