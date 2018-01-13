صفقة تبادلية بين آرسنال ومانشستر يونايتد

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يسعى نادي آرسنال إلى تعزيز صفوفه بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في كانون الثاني الجاري.

وذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن آرسين فينجر يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويفكر الجانرز، في الحصول على خدمات أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد، مقابل رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز إلى الشياطين الحمر.

وينتهي عقد أليكسيس سانشيز مع المدفعجية الصيف المقبل، وتنتشر الشائعات حول إمكانية رحيله لمانشستر سيتي هذا الشتاء، إلا أن المفاوضات معطلة لعدم رغبة السكاي بلوز في دفع أكثر من 20 مليون إسترليني لضم مهاجم آرسنال، الذي اشترطت إدارة ناديه بيعه مقابل 35 مليون إسترليني.

يذكر أن جوزيه مورينيو وصف الدولي التشيلي بأنه لاعب هائل ومميز.

كما غازل أنطونيو كونتي سانشيز بقوله “إنه لاعب عظيم، هو يعرف جيدًا أننا حاولنا التعاقد معه في يوفنتوس، عندما كان لاعبًا في أودينيزي، لكنه قرر الذهاب لبرشلونة وقتها”.