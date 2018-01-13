هل حاول ريال مدريد التعاقد مع ميسي سابقًا؟

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أكدت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن نادي ريال مدريد حاول التعاقد مع الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي في حزيران 2013.

وهذه المحاولة لخطف نجم برشلونة كانت قبل شهرين من شراء النادي الملكي للويلزي غاريث بيل قادما من توتنهام، حيث أبدى النادي رغبته بالحصول على خدمات “البرغوث” من خلال تقديمه عرضا بمبلغ 250 مليون يورو لبرشلونة من أجل بيع اللاعب.

ليكون بذلك أكبر صفقة إنتقال كروية في التاريخ في ذلك الوقت، حسبما نقل موقع “سبورت رو”.

كما قدم ريال مدريد راتبًا سنويًا وصل الى 23 مليون يورو في الموسم الواحد خالية من الضرائب، وعقد يمتد حتى 2021.

ولكن من جهته، نفى النادي الملكي ما نشرته الصحيفة الألمانية وبأنه لايمس للواقع بصلة.