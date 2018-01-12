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نيمار يكشف سر احتفاليته الغريبة أمام أميان

12
JANUARY
2018
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لم تمر طريقة احتفال اللاعب الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفه في مرمى نادي أميان، في مباراة ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، دون أن تثير الانتباه في والجدل في الوسط الرياضي.

وكان نيمار قد سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، حيث احتفل بطريقة غريبة، بخلع حذاءه الأيمن، ووضعه فوق رأسه.
وأثارت طريقة الاحتفال الغربية جدلاً كبيراً، وفتحت الباب أمام التأويلات في مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنّ الأمر يتعلق بعمل تسويقي للأحذية الخاصة باللاعب
ولكن نيمار كشف بعد ساعات قليلة من نهاية المباراة ،أنّ السبب الحقيقي لذلك الاحتفال هو تهنئة صديقه جواو سيلسو مورايس بمناسبة يوم ميلاده.
وكتب نيمار على حسابه الشخصي على موقع " انستنغرام" للتواصل الاجتماعي:" كل من يعرف جواو سيغرف السبب وراء هذا الاحتفال، أما الذين لا يعرفونه فأدعوهم لعدم محاولة البحث. كل التهاني لك شقيقي أطيب التمنيات ونحن في هذا معا".
وظهر مورايس على الحساب الشخصي للدولي البرازيلي في لقطتين وهو يضع كأسين من البيرة على رأسه كما فعل نيمار وهو ما يفسر أن اللاعب أحب أن يهنئ صديقه بالطريقة المعتادة منه، ويتضح من الحساب الشخصي لصديق نيمار أنه يعمل في مجال التسويق الرياضي والإكسسوارات الرياضية.
يُشار أنّ المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين، من تسجيل نيمار في الدقيقة 53 بواسطة ركلة جزاء، و رابيو في الدقيقة الـ 78.

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