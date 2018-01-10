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أجويرو ينقذ مانشستر سيتي من مفاجأة بريستول في الوقت القاتل

10
JANUARY
2018
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نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزاً صعباً، على ضيفه بريستول سيتي بهدفين لهدف، في الوقت القاتل، في إطار ذهاب مباريات قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

قدم بريستول سيتي مباراة كبيرة، وأحرج أبناء جوارديولا متصدرين الدوري الإنجليزي الممتاز، في كثير من أوقات المباراة.

وتمكن الضيوف من افتتاح أهداف اللقاء قبل ثواني من نهاية الشوط الأول، من علامة الجزاء عن طريق بوبي ريد، لينتهي الشوط الأول بتقدم بريستول بهدف نظيف.
انتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وتمكن كيفين دي بروين، من تسجيل هدف التعادل بعد عشر دقائق من عمر الشوط الثاني.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط، واعتمد بريستول على الهجمات المرتدة، التي كادت أن تشكل الكثير من الخطورة على مرمي سيتي.

وفي الوقت القاتل تمكن الأرجنتيني سيرجو أجويرو من قتل أحلام بريستول بهدف ثاني لمانشستر سيتي.

يُذكر ان مباراة الإياب تُقام يوم الثلاثاء 23 يناير على ملعب بريستول سيتي.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مانشستر وبريستول، الفائز من مباراة أرسنال وتشيلسي على نهائي البطولة.

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