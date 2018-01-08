صور الفحص الطبي تكشف مفاجأة عربية على صدر كوتينيو

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أظهر البث المباشر الذي نقلت من خلاله صفحة برشلونة على يوتيوب مراحل اجتياز اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو الفحص الطبي، وشما "عربيا" على صدره.

وخلال قياس طول كوتينيو، ظهر على صدر اللاعب وشما مكتوبا بالعربية، جاء فيه "شكرا لك أن تكون صديقي".

وليس من المعروف متى وشم كوتينيو هذه العبارة، ومن الصديق المقصود، إلا أن وسائل الإعلام ستحصل من دون شك على هذه التفاصيل.

يشار إلى أن هذا ليس هو الوشم الوحيد على جسم النجم البرازيلي، إذ يضع مجموعة من الأوشام على جسده، من بينها وشم لصورة ابنته ماريا التي ولدت في نهاية 2015.

وأعلن برشلونة، مساء السبت، ضم البرازيلي كوتينيو قادما من ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتظرها عشاق الفريق الكتالوني طويلا.

وقال الموقع الرسمي لبرشلونة إن عقد كوتينيو (25 عاما)، يبقيه في "كامب نو" لمدة 5 مواسم ونصف، مع شرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.