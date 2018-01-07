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المئات يحتشدون أمام مطعم بودولسكي للشاورما

7
JANUARY
2018
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وقف المئات من المشجعين في قائمة الانتظار، لتذوق الشاورما في فرع مطعم "منقل دونر" الجديد الذي افتتحه نجم كرة القدم الألماني، لوكاس بودولسكي، في مدينة كولونيا الألمانية.

ووقف حوالي ألف مشجع في مطعم، الذي يقدم مأكولات تركية. وقال سيباستيان لانغ، المتحدث باسم بودولسكي: "الأجواء كانت رائعة، ولوكاس بودولسكي سعيد للغاية".

وبدأت الجماهير في الاحتشاد قبل نحو 5 ساعات من افتتاح المطعم. وبدا بودولسكي (32 عاما) سعيدا للغاية أثناء التقاط صور له، وهو واقف أمام الحامل الضخم للحم الذي تصنع منه الوجبات في مطعمه، وقام بالتوقيع للجماهير المحتشدة أمام المطعم.

ويدير بودولسكي، الذي يلعب حاليا في نادي فيسيل كوبي الياباني، سلسلة مطاعمه رفقة شريكين له. وأبدى بودولسكي إعجابه بمذاق الطعم التركي خلال الفترة، التي قضاها في تركيا مع نادي غالطة سراي.

ودافع بودولسكي من قبل عن ألوان فرق بايرن موينخ وكولونيا الألمانيين، وإنتر الإيطالي، وأرسنال الإنجليزي، وغلطة سراي التركي، وحاليا يرتدي قيمص فريق فيسل كوبي الياباني.

يشار إلى أن بودولسكي يعد ثالث أكثر اللاعبين الألمان خوضا للمباريات الدولية، كما أنه رابع هداف في منتخب ألمانيا على مر العصور برصيد 49 هدفا.

روسيا اليوم
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