بالصورة - تمثال جليدي لرونالدو يثير السخرية

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أثارت صورة تمثال جليدي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني، السخرية والجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم تطابقها مع ملامح وجه النجم الوسيم.

وتم نحت تمثال رونالدو ضمن مهرجان "جليد موسكو يجمع الأسرة"، الذي يقام في حديقة النصر في العاصمة الروسية من 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي ولغاية 8 يناير/كانون الثاني الحالي، وجذب التمثال الجليدي المثير للجدل انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لعدم تطابقه مع ملامح النجم البرتغالي.



ونشرت صحيفة "The Sun" البريطانية صورة للتمثال، مع عبارة "إنها تحصل مرة أخرى"، في إشارة للتمثال المثير للجدل أيضا الذي أسدل الستار عنه أثناء مراسم تغيير اسم مطار جزيرة ماديرا البرتغالية مسقط رأس رونالدو، في 29.03.2017، ليحمل اسم قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم.



وانهالت الانتقادات على التمثال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لم تخل من روح الدعابة، بسبب مغايرة التمثال كليا للنجم البرتغالي سواء على مستوى الطول أو ملامح الوجه.

وكانت أكثر التعليقات طرافة:

- لماذا دائما يحصل هذا مع رونالدو، ودائما التماثيل لا تشبهه؟!

- إنه أفضل من التمثال في ماديرا بقليل.

- لماذا يستمرون بفعل ذلك بوجه رونالدو؟

- من المستحيل إعادة نحت الكمال.

وضم المهرجان الذي يختتم غدا الاثنين، منحوتات كثيرة ومتنوعة مخصصة للدول الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل، واحتاج منظمو المهرجان لـ2000 طن من الجليد الطبيعي لنحت جميع التماثيل.