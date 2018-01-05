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افتتاح بطولة الكرة الطائرة برعاية وزير الشباب والرياضة

فنيش: نأمل ان تعود الى سابق عهدها

ابي رميا:محبتكم لهذه اللعبة يقوّي عزيمتنا





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افتتح الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بطولة لبنان للرجال لموسم 2017-2018 مساء الجمعة خلال حفل اقيم في مجمّع ميشال المر في البوشرية برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش.وحضر رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون ابي رميا ، رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب ابراهيم كنعان، رئيس اللجنة الأولمبية جان همّام وعضو اللجنة الاولمبية المحاسب سليم الحاج نقولا ، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ،رؤساء واعضاء اتحادات واندية رياضية، رئيس بلدية الجديدة-البوشرية-السد انطوان جبارة ورؤساء واعضاء مجالس بلدية، المحاضر الاولمبي الدولي جهاد سلامة،رئيس وحدة الانشطة الرياضية في وزارة التربية ورئيس الاتحاد العربي المدرسي الدكتور مازن قبيسي، فاعليات رسمية وسياسية واقتصادية ومصرفية وعسكرية ومخاتير وعائلة الكرة الطائرة على رأسها اللجنة الادارية للاتحاد برئاسة ميشال ابي رميا وعشاق اللعبة ورجال الصحافة والاعلام.



فرّاج

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبيبة ارتجالية من عرّيف الحفل عضو اتحاد الكرة الطائرة المحاسب ربيع فراج رحب فيها بالحاضرين شاكراً الوزير فنيش لرعايته حفل الافتتاح ومعدداً الاندية المشاركة في البطولة .



أبي رميا

الكلمة الثانية لرئيس اتحاد الكرة الطائرة ميشال ابي رميا الذي القى كلمة جاء فيها"

راعـــــــــــــــي الإحتفـــــــــــــــــــــــــال ،

أيهـــــــــــــــــــــــــــــــا الأصدقــــــــــــــــــــــــــــــــاء الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام،

معالـــــــــــــــــــــي الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، إنّ حضوركم المميّز هذا الافتتاح لرعاية البطولة يشكّل دعماً لمسيرتنا الرياضية الاتّحادية، وإنّ محبّتكم لهذه اللعبة الراقية يقوّي عزيمتنا لمتابعة نشاطاتنا والوقوف الى جانب الاندية المنضوية تحت راية هذا الاتحاد والبالغ عددها مئة وخمسين نادياً من ضمنها اندية الدرجة الخامسة. إنّ رعايتكم للإفتتاح ووعدكم بالوقوف إلى جانب خطّة الإتّحاد الداعمة للنشء والفئات العمرية لتعود اللعبة إلى سابق عهدها وتألّقها هو نقطة انطلاق لمسيرة تعاون بيننا ستخلق اندفاعاً وتحوّلاً في مقاربة الملف الرياضي والاتحادي. إنّ ايمانكم بالمقاومة للحفاظ على الوطن يماثل الايمان بأهمية الرياضة في بناء الأوطان والشباب لمقاومة الآفات وتنمية النفس والجسد.



إنّنا نعلّق أكبر الآمال على تطلّعات العهد في شتّى المجالات فكيف بالرياضة وهي أساس تطوّر الشعوب وتقدّمها عبر صقل تجارب الشباب وانصهارهم من خلال الألعاب الجماعية، وتحيّة تقدير لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإستقباله وفد الاتّحاد اللبناني للطائرة ولتفهّمه هواجس الاتّحاد ووعده السعي لتحقيق مطالبه المحقّة.



إنّ تنظيمنا لنحو ألف مباراة في السنة بإمكانيات متواضعة أكثرها من التبرّعات والأيادي البيضاء يجعل هذا الاتحاد مثالاً يحتذى لكلّ الاتّحادات التي تعاني المشاكل الماديّة والإدارية، فهناك العديد من الأشخاص والمؤسّسات والشركات الذين ثابروا على العطاء من وقتهم وجهدهم وقدراتهم ونخصّ بالذكر الرئيس جان همّام الذي قدّم الكثير لإنماء هذه اللعبة.



إنّ الاتّحاد يدرك أنّ الرياضة هي أبعد من تمارين ونتائج، هي اختبار وانصهار، هي انتماء وتألّق، وهي دواء كلّ الآفات الصحيّة والاجتماعية كالإدمان والتسيّب لذلك أخذنا عهداً على نفسنا بمتابعة المسيرة وتحقيق الانتصارات.

تحيّة من القلب للنوادي الأبطال سبيد بول بطل لبنان وتنورين وصيف البطل ونادي الزهراء المينا المركز الثالث الذين منحوا اللعبة وهجاً فأضاءت انتصاراً وأداءً جميلاً فكانوا بجمهورهم المميّز رافعةً أعطت الطائرة زخماً كانت تفتقده ونهضت باللعبة مجدّداً ونتمنّى لكلّ منهم استمراره في تحقيق البطولات والانجازات.



نشكر كلّ الأندية التي شاركت في بطولة الفئات العمرية ونهنّىء النوادي التي فازت وهي نادي القلمون ونادي الزهراء المينا ونخصّ بالتهنئة نادي حبوب الذي فاز بألقاب ثلاث فئات عمرية فشكراً لدعمكم جميعاً خطّة الاتّحاد.

أشكر الصحافة المسموعة والمكتوبة والمرئية التي ترافق نشاطات الاتّحاد وأخص بالذكر محطة OTV التي وقفت الى جانب الاتحاد منذ سنوات وساهمت في انتشار اللعبة فالشكر لرئيس مجلس الادارة الأستاذ روي الهاشم ولكلّ الإداريين والعاملين فيها.

نتمنّى التوفيق لكلّ الفرق الرياضية المشاركة آملين أن يكون كالسنوات السابقة موسماً ناجحاً مزدهراً، شاكرين كلّ الحاضرين محبّي ومشجّعي هذه اللعبة. فليكن إنطلاق البطولة في هذه السنة التي نحتفل ببدايتها انطلاق مسيرة خير وعطاء وانتصار وتحوّل رياضيّ كبير يرسم لنا معالم الفرح والتقدّم.



فنيش

بدوره قال الوزير فنيش"يسعدني أن ارعى افتتح بطولة لبنان للكرة الطائرة هذه اللعبة التي نحبها منذ زمن طويل ونتمنى ان تعود الى سابق عهدها من الازدهار والتألق بهمة رئيس الاتحاد الاستاذ ميشال ابي رميا واعضاء الاتحاد والاندية.الرياضة تنمي العقل والجسد وتبعد الشباب عن آفات المجتمع وعن الانحراف.شباب لبنان ادهشوا العالم بوحدتهم في الجيش اللبناني والقوى الامنية والمقاومة الذين قهروا المحتل والعصابات التكفيرية.فلبنان ينعم بالأمن وهو غني بتنوعه وكلنا أمل بالعهد الجديد وتمسكه بسيادة لبنان وكرامته.وسنتعاون مع اللجنة الاولمبية برئاسة الاستاذ جان همام لمصلحة تطوّر الرياضة اللبنانية ونتمنى لها التوفيق في العام الجاري".

ثم قُدمت لوحة فنية فولكلورية مميزة من تلامذة ثانوية "ادفنتست"(المصيطبة).

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية، سلّم رئيس الاتحاد ميشال ابي رميا ، محاطاً بأعضاء الاتحاد، درعاً تذكارياً الى الوزير فنيش الذي سلم بدوره درعاً الى بطل لبنان نادي سبيدبول شكا .كما سلّم النائب ابي رميا درعاً الى وصيف بطل لبنان نادي الشبيبة تنورين .وسلّم رئيس اللجنة ألأاولمبية جان همام درعاً الى محطة "او تي في".

- مرفقة 5 صور مع هذا النص(تصوير بروفوتو)

- ستصلكم لاحقاً نتيجة مباراة البوشرية وحبوب في نشرة ثانية اخيرة