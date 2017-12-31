living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يعلن خطط "ما بعد الاعتزال"

31
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مع استمرار التكهنات بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، أحسن لاعب في العالم هذا العام، كشف "الدون" عن تطلعاته المستقبلية لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.
وتحدث النجم البرتغالي (32 عاما) عن مشروعاته المستقبلية قائلا: "أريد مثلا تجربة إنتاج الأفلام. ثم متابعة أعمالي الخاصة، فنادقي وصالات الألعاب الرياضية فضلا عن عقدي مع شركة الملابس الرياضية (نايكي). أريد التعلم أن أكون رجلا للأعمال، بدأت في التخطيط لمستقبلي عندما كان عمري 27 أو 28 سنة".

وقال الدون في مقابلة تلفزيونية لـ"سكاي سبورت إيطاليا" مع نجم يوفنتوس الأسبق، أليساندرو دل بييرو، ستعرض مع مطلع عام 2018: "تركيزي الكامل في الوقت الحالي داخل الملعب، وأدرك أن لحظة اعتزالي ستأتي لا محالة، ولكن حتى تأتي تلك اللحظة أريد الاستمتاع..".

وأكد الهداف التاريخي للنادي الملكي أنه ما زال يمتلك الشغف والطموح للاستمتاع أكثر بكرة القدم، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وخلال المقابلة، كشف رونالدو عن أنه كان في طريقه للانضمام إلى صفوف اليوفي قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد  عام 2003، والذي تم بسبب تفضيله اللعب في الدوري الإنجليزي عن الكالتشيو الإيطالي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سيبلغ 33 عاما في 5 فبراير المقبل، ولا يزال مرتبطا مع نادي ريال مدريد حتى يونيو 2021.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout