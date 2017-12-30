أصغر طفل يقوم بقفزة حرة.. اللبناني الياس روبير سمعان

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إسمي الياس روبير سمعان من أبلح- البقاع

عمري ١٢ سنة

عرّفت بشركة إيطالية جاءت إلى مطار رياق لتدرّب على الهبوط بالمظلة .

ذهبت مع والدي لأتفرج عليه.

تحمست للفكرة، فطلب المدرب من والدي إمضاء تعهد بأن أقوم بالقفزة على مسؤوليته. وافق والدي.

صعدت إلى الطائرة. ما إن أصبحنا على علو مرتفع، بدأت بالاستعداد بحسب التعليمات، تملكني خوف شديد خاصة لما وضعت رجلي خارج الطائرة.

أردت أن أتراجع وأن أقول للمدرب " خلص ما بقا بدي". لكنني قررت أن أكمل بالرغم من الخوف. ما إن دفشني المدرب خارجا حتى شعرت بفرح وأنا أطير. هبطت فوق سهل البقاع من علو ٤٢٠٠ م وعلى علو ١٧٥٠ م فتحت مظلتي وهبطت.

فيه الفضاء شعرت بقليل من الغثيان. لكنها تجربة رائعة وسأكررها. وقد حصلت من الفريق الإيطالي على تنويه أنني أصغر طفل يهبط.



قابلته جوزفين خليفة