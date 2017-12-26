فيتو! - رونالدو يرفض انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

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مراد حاج-



كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ ادارة نادي ريال مدريد الإسباني قد وضعت اللاعب الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة العناصر المستهدفة لتدعيم صفوف الفريق في "الميركاتو" الشتوي القادم، في ظل تراجع أداء الخط الأمامي للميرينغي في النصف الأول من الموسم الجاري، مقابل التألق اللافت للنجم العربي ضمن فريقه الحالي ليفربول الإنكليزي.

ويبدو أنّ رغبة نادي ريا مدريد في ضم "الفرعون الصغير" محمد صلاح ستصطدم ب"فيتو" النجم الأول للنادي الملكي، كريستيانو رونالدو.

وقد ذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أنّ رونالدو يدرك جيداً أن إدارة نادي ريال مدريد تريد التعاقد مع بديل مناسب لزميله في خط الهجوم، الويلزي غاريث بيل، ولذلك فإنه طلب ضم مواطنه البرتغالي غونزالو جيديس، لاعب فريق فالنسيا الإسباني، معتبرا إياه فرصة مثالية لناديه، خاصة أنه لاعب شاب ولن يكلف النادي الملكي الكثير من المال.

ولفتت ذات الصحيفة المدريدية أن رونالدو يفضل مواطنه جيديس على المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنكليزي، وأيضاً على الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 21 هدفاً في مختلف المسابقات المحلية والقارية مع نادي ليفربول، في الموسم الجاري، ويعتبر من أبرز المرشحين لنيل جائزة "الكرة الذهبية" الإفريقية لعام 2017، التي يمنحها سنوياً الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.