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بيريز يفاجئ زيدان بـ"تصريحات جديدة"

25
DECEMBER
2017
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أعرب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، عن "فخره" بنجاحات الفريق ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان في 2017 بعد التتويج بـ5 ألقاب، وذلك على رغم تراجع النادي في الأسابيع الماضية في الليغا على حساب غريمه التقليدي برشلونة.


وقال بيريز في رسالة تقليدية إلى جمهور النادي لمناسبة عيد الميلاد، إن "2017 كانت سنة لن ينساها المدريديون أبدا"، لاسيما بعدما تخللها إحراز لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012، ودوري أبطال أوروبا والكأسين السوبر الأوروبية والإسبانية، وكأس العالم للأندية.

وأتت رسالة بيريز، الأحد، غداة الخسارة الثقيلة للنادي الملكي على ملعبه أمام برشلونة (3-صفر)، ما أتاح للنادي الكتالوني الابتعاد في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و14 نقطة عن ريال الذي يحتل المركز الرابع، وباتت فرصه للاحتفاظ بلقبه ضعيفة.

وتابع رئيس النادي الملكي: "على صعيد الألقاب، كان 2017 الأفضل في 115 عاما من تاريخ النادي. بالنسبة إلى كل مشجعينا، 2017 كان عاما كبيرا من الفرح"، مضيفا: "نشعر بالفخر بفريقنا وبمدربنا زين الدين زيدان (...) هما جزء من هذه الأسطورة التي هي ريال مدريد".

وظهر زيدان في الفيديو ليؤكد أن "الحصيلة إيجابية جدا" في 2017، مضيفا: "يجب أن نستمر في هذا الاتجاه في 2018، هذا ما نتمناه".

وعلى رغم الفارق الكبير عن المتصدر، رفض زيدان الإقرار بعد الهزيمة أمام برشلونة، بأن النادي الملكي فقد فرصة الاحتفاظ باللقب المحلي.

ولا يزال النادي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، منافسا على لقبه هذا الموسم أيضا، وسيواجه في الدور ثمن النهائي باريس سان جرمان الفرنسي في 14 فبراير ذهابا و6 مارس إيابا.

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