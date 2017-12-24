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بالصورة والفيديو : - ميسي يعتذر من رونالدو

24
DECEMBER
2017
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حقق نادي برشلونة الإسباني انتصارا كبيرا على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي، أمس السبت.

وفي لقطة مميزة أثناء الكلاسيكو الأشهر في عالم الساحرة المستديرة، قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالاعتذار من البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، بعد اصطدام كرة ميسي القوية من ركلة حرة مباشرة برأس النجم البرتغالي الذي كان أحد لاعبي حائط الصد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

حيث تقدم ميسي على الفور ومدّ يده مصافحا رونالدو، وهو نوع من الاعتذار في عالم الرياضة في مثل هذه الحالات.

وكان الود ظاهرا بين ميسي ورونالدو على عكس الحرب الحاصلة بين مشجعي النجمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي إحدى اللقطات الأخرى في الكلاسيكو، قام صاروخ ماديرا بمساعدة الساحر الأرجنتيني على النهوض من أرضية الملعب عندما بادر بمد يده لميسي الذي تجاوب على الفور بعد تعرضه للعرقلة.


وسجل ثلاثية برشلونة في اللقاء كل من الأوروغوياني لويس سواريز وميسي من ركلة جزاء وأليكس فيدال في الدقائق (54، 64، 90+3) على الترتيب، ليعزز البلوغرانا صدارته لفرق الليغا بـ45 نقطة، فيما توقف رصيد الميرينغي عند 31 في المركز الرابع، ولديه مباراة مؤجلة على أرض ليغانيس.

روسيا اليوم
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