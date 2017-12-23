برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويبتعد بالصدارة

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حسم برشلونة لقاء القمة مع ريال مدريد بالفوز عليه بثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة 17 من الدوري الاسباني.

الشوط الاول جاء متكافئاً من حيث السيطرة مع افضلية نسبية لريال مدريد، لكن الفرص كانت متساويةتقريباً واخطرها رأسية لكريم بنزيمة ومثلها لباولينيو صدها الحارس نافس والذي كان قد تصدى لتسديدة سواريز القوية وابعدها الى ركنية.

وفي الشوط نجح سواريز في تسجيل هدف السبق في الدقيقة 54 مترجماً سيطرة البرشا منذ بدايته، مع هجمة مرتدة انطلق بها راكيتيتش قبل منتصف الملعب ومرر الكرة الى سيرجي روبرتو ومنه عرضية الى سواريز فأودعها المرمى.

وفي الدقيقة 63 حصل داني كارفخال على بطاقة حمراء بعد تصديه لتسديدة باولينيو بيده عمداً وهي متجهة المرمى، وواحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها ليونيل ميسي الى الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع سجل البديل اليكس فيدال الهدف الثالث بتمريرة من ميسي.

برشلونة رفع رصيده الى 45 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الذي تبقى له مباراة مؤجلة.