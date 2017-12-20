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روماريو يرغب في تولي رئاسة الاتحاد البرازيلي للكرة

20
DECEMBER
2017
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نجم كرة القدم البرازيلي السابق روماريو يرغب في تولي رئاسة اتحاد اللعبة في بلاده بعد إيقاف الاتحاد الدولي "فيفا" رئيسه الحالي ماركو بولو ديل نيرو مؤقتاَ.

وطالب بطل وهداف مونديال 1994 مع المنتخب البرازيلي والذي يعد من أشد المنتقدين لمسؤولي الاتحاد المحلي في اتهامات الفساد المواجهة لهم، بالدعوة لانتخابات لرئاسة الاتحاد، وقال إنه مستعد للترشح.

وقال "الكثير يتسائلون ما إذا كنت مرشحاً، لأنه لم يكن هناك شخص آخر ناضل مثلي بقوة ضد هذه العصابة وأنه من القانوني أن أقدم ترشيحي. الإجابة نعم، يمكن أن أكون مرشحاً".

ويقود روماريو بصفته سيناتور في البرلمان لجنة تحقق في اتهامات فساد عديدة بكرة القدم البرازيلية.
وأوقفت لجنة الأخلاق بـ "الفيفا" قبل خمسة أيام ديل نيرو لمدة 90 يوماً لانتهاكه قواعد الاتحاد ومنعته من ممارسه أي عمل مرتبط بكرة القدم.

وأشار روماريو إلى أن التحقيقات المفتوحة في الولايات المتحدة وسويسرا أوضحت أن كلاً من ديل نيرو وسلفيه ريكاردو تيكسييرا وخوسيه ماريا مارين اختلسوا أموالاُ من الاتحاد البرازيلي للكرة.

ويواجه ديل نيرو اتهامات بالحصول على عمولات تقدر بـ6.5 ملايين يورو واتخاذ قرارات هامة في داخل الاتحاد المحلي بينما كان يشغل منصب نائب الرئيس.

المصدر: الميادين نت

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