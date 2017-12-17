رسمياً .. ريكاردو كاكا يعلن اعتزاله كرة القدم

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أعلن النجم البرازيلي ريكاردو كاكا اعتزاله كرة القدم اليوم الأحد في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون جلوبو البرازيلي.

صاحب (35 عاما)، أعلن اعتزاله بعد مسيرة حافلة، حمل خلالها قميص ساو باولو، ميلان، ريال مدريد، وأورلاندو سيتي.

وقال أفضل لاعب في العالم في عام 2007: “كلمتي الأخيرة هي أن حياتي المهنية كلاعب محترف انتهت. لقد اتخذت القرار بكل هدوء، بعد استشارة الناس المقربين مني، وقد توصلت إلى قرار أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي كلاعب محترف..”

من المتوقع أن يتوجه كاكا إلى شغل منصب إداري في ميلان. وقد قدم ميلان بالفعل عرضا له.

وبدأ كاكا حياته المهنية كلاعب محترف في عام 2001 مع نادي سان باولو البرازيلي، وكان جزأ من المنتخب البرازيلي الذي حقق لقب كأس العالم الخامسة في 2002. قبل أن ينتقل إلى ميلان في عام 2003 في صفقة قدرت بـ 8.5 مليون يورو، حيث فاز بكل الألقاب الممكنة: الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، وجائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2007 على حساب كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.

في عام 2009، وقع لريال مدريد مقابل 67 مليون يورو، كثاني أغلى صفقة في تاريخ اللعبة في ذلك الوقت، بعد كريستيانو رونالدو، لكنه لم يحقق النجاح المأمول بسبب الإصابات، لتبدأ مسيرته في الانخفاض.

بعد أربع سنوات سيعود إلى ميلان مرة آخرى، لكنه لم يقدم المأمول، ليختار إنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي مع أورلاندو سيتي.