رونالدينيو يترك الكرة ويتجه للسياسة عن طريق "ترامب البرازيلي"

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قرر أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو، البعد تماما عن عالم كرة القدم، والاتجاه لمجال جديد لم يتوقعه أحد عن نجم برشلونة وميلان السابق.

وجاء ذلك بعدما نشرت صحيفة "جلوب سبورت" البرازيلية، تقريرا صادما لعشاق رونالدينيو، لتؤكد نيته في دخول عالم السياسة.

وأوضحت أن رونالدينيو إنضم رسميا لحزب باتريوتا البرازيلي، الذي عرف من قبل بحزب البيئة، ليصبح بذلك على أعتاب تحقيق واحدا من أهم أحلامه.

ومن المقرر أن يدخل الانتخابات القادمة للحصول على مقعد بمجلس النواب في شهر مارس المقبل.

جدير بالذكر أن حزب رونالدينيو يرأسه جاير بولسونارو، ويستعد لخوض انتخابات رئاسة البرازيل بأكتوبر القادم، ويعرف هناك بلقب "ترامب البرازيلي" تشبيها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.