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برشلونة يضع 5 لاعبين على قائمة الانتقالات في الميركاتو الشتوي

12
DECEMBER
2017
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة أن إدارة الأخير قررت بيع خمسة من لاعبي الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة ، والمزمع إنطلاقها في شهر يناير المقبل و ذلك بغرض تمويل صفقة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم خط وسط نادي ليفربول الإنكليزي .

وكانت عدد من التقارير الإسبانية والإنكليزية قد أكدت بأن الصفقة البرازيلية قد تكلف خزينة برشلونة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني شاملة حقوق فسخ عقد كوتينيو مع ليفربول والحوافز التي سيحصل عليها النادي الإنكليزي نظير تألق المايسترو البرازيلي مع النادي الكتالوني.
و وفقا للصحيفة فان قائمة المغادرين عن قلعة "الكامب نو" قد شملت أسماء غير مؤثرة في الحسابات التكتيكية للمدرب إرنستو فالفيردي بعدما تقلص حضورها في تشكيلة الفريق الأساسية.
ويأتي على رأس المغادرين ، النجم الأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو الذي اقترب من سن الـ 34 عاماً ، وأيضاً لاعب الوسط التركي أردا توران و الظهير الأيمن الإسباني أليكس فيدال ، بالإضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي رافينيا و المهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو الذي لم يستغل فرصة إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي من أجل حجز مكاناً في تشكيلة الفريق الرسمية.
هذا وبات بيع هذا الخماسي أمراً ضرورياً ليس فقط لتمويل صفقة كوتينيو ، ولكن للتخلص أيضاً من العدد الزائد عن الحاجة في التركيبة البشرية للفريق ، من أجل إفساح المجال أمام التعاقد مع لاعبين آخرين في الخطوط الثلاثة لتلبية إحتياجات و مطالب المدرب فالفيردي ، القائمة على ضرورة القيام بانتدابات وازنة خلال شهر يناير المقبل ، من اجل تعزيز فرص النادي في الصعود للمنصتين المحلية و القارية و حصد ثالث ثلاثية في تاريخه.

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