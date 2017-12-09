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ميسي خائف من «موندياله» الأخير

9
DECEMBER
2017
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أعرب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مقابلة تلفزيونية، عن خشيته من العودة إلى موطنه إذا لم يلبّ منتخب بلاده طموحات الجماهير الأرجنتينية خلال بطولة كأس العالم 2018 في روسيا. وقال ميسي: إذا لم تسر الأمور معنا بشكل جيد في روسيا، فعلينا أن نختفي جميعاً من المنتخب، سيكون من الصعب أن يستمر أحدنا لأنّنا نتواجد هنا منذ سنوات طويلة .


وأشار ميسي إلى أنّ العديد من الأرجنتينيين يأملون في رحيل الجيل الحالي من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، لأنّهم يلعبون منذ وقت طويل ولم يحقّقوا شيئاً. وتابع: المنتقدون سئموا من رؤية نفس الوجوه، نشعر بالمرارة لأنّنا نعرف ما ينتظرنا إذا سارت الأمور بشكل سيّئ. الناس تريد نتائج، وإذا لم ترَ هذا فإنّها تتوق إلى وجوه جديدة . وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة في المونديال الروسي إلى جانب منتخبات نيجيريا وآيسلندا وكرواتيا.

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