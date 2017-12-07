رونالدو يعاقب ابنه بعد رسالة إلى ميسي!

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أثار ابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلا كبيرا على مواقع تواصل الاجتماعي، عندما نشر صورة له برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، موجها له الشكر مع وصفه بأنه مثله الأعلى.

هذا التعليق أثار استغراب الجماهير.. فيما اجتذب الحساب أكثر من 30 ألف متابع، خلال أقل من 24 ساعة، قبل أن يتم حذفه.

من جانب آخر، هناك تقارير تؤكد أن رونالدو هو من أغلق صفحة ابنه على "انستغرام" بعدما قام بتصرف أحرجه أمام الجميع، لكن صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية تقول إن الحساب "مزيف" رغم أنه حصل على علامة "الحساب الرسمي" بواسطة إدارة موقع التواصل الاجتماعي، وتم إغلاق الصفحة لأنها مزيفة بعد أن وصل عدد متابعيها إلى 70 ألف شخص.

يذكر أن ميسي ورونالدو ينتظران إعلان اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2017، في وقت لاحق اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس.