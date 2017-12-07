واحتدت اللعبة!!

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خلصت مرحلة "الذهاب" من بطولة لبنان للفوتسال والحماس بعدو بأوّلو! المنافسة قويّة وكلّ الفرق عندن هدف واحد: كأس البطولة!

من بعد مرحلة "الذهاب"، رح ننتقل عمرحلة الـ"Final six"، ومتل العادة، نادي بنك بيروت الرياضي بالصدارة!

فمن بعد ما ربح البطولة سنة الماضية، قدر فريق بنك بيروت إنّو يجمّع هالموسم (30) نقطة كاملة بعشر انتصارات من عشر مباريات، ويسجل (80) هدف؛ ويتصدّر أمام فريق نادي اللويزة (27 نقطة) وفريق نادي الجيش (24) نقطة.

بعد كل مباراة، عم يبرهن هالفريق بالذات، وكلّ الفرق بشكل عامّ، عن براعة اللاعبين وروحن الرياضيّة؛ خاصّة بعد القاعدة اللي سمحت للاعبَيْن أجنبيّين إنّو يلعبوا بنفس الوقت على أرض الملعب، واللي زادت حماس المباريات.

لكلّ محبّي الفوتسال، ناطرينكن بالملعب، لنقضّي سوا 40 دقيقة من النشاط والاندفاع والتقنيّات الكروية العالية!