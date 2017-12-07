5 حقائق من تاريخ كأس العالم بكرة القدم

A + A -

يعتبر الفرنسي لوسيان لوران هو صاحب أول هدف على الإطلاق في كأس العالم، وقد سجله ضد المكسيك يوم 13 يوليو/تموز 1930.

كما يعتبر النجم الأرجنتيني السابق غابرييل باتيستوتا، اللاعب الوحيد الذي استطاع تسجيل ثلاثية "هاتريك" في نسختين من كأس العالم،

ضد اليونان في كأس العالم في أمريكا 1994، وضد جامايكا في كأس العالم في فرنسا 1998.

ويعتبر أسطورة الكرة العالمية والجوهرة البرازيلية بيليه اللاعب الوحيد في العالم الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.

يذكر بأن الفريق الفائز بكأس العالم يضع نجمة على قميصه، لكن منتخب الأوروغواي وضع على كنزته 4 نجوم بالرغم من فوزه مرتين فقط في البطولة.

أما النجمتان الأخريات فوضعتا تخليدا لذكرى الفوز الأوليمبي مرتين في العشرينيات.

اللاعب صاحب أكثر أهداف في نفس المباراة بكأس العالم هو الروسي أوليغ سالينكو،

الذي سجل 5 أهداف في المباراة التي فازت بها روسيا 6-1 على الكاميرون في كأس العالم بأمريكا في 1994.