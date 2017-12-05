بالفيديو..."كابتن ماجد" يوجه رسالة إلى محمد صلاح

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استضافت الفنانة المصرية إسعاد يونس، في أحدث حلقات برنامجها التلفزيوني "صاحبة السعادة"، أمس الإثنين 4 ديسمبر/ كانون الأول، الممثلة السورية أمل حويجة، التي تؤدي صوت الشخصية الكرتونية الشهيرة والكلاسيكية "كابتن ماجد".

وطلبت إسعاد يونس من أمل حويجة، خلال اللقاء أن ترسل رسالة إلى نجم هجوم المنتخب الوطني المصري وفريق "ليفربول" الإنجليزي محمد صلاح.

وقالت حويجة لصلاح، بصوت "كابتن ماجد": "يا كابتن ستنجح، عندما يمتلئ قلبك بالحب ستنجح، عندما يمتلئ قلبك بالشجاعة والنبل والمروءة ستنجح، أحييك وأحيي فريق مصر والمغرب وتونس والسعودية، وكل عربي يرمي الأهداف في ملاعب العالم"

وذاع صيت محمد صلاح، خلال الفترة الأخيرة، بعدما تسبب في صعود المنتخب المصري لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في روسيا العام المقبل 2018.

يذكر أن مسلسل "كابتن ماجد" من أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة، المدبلجة للغة العربية، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويروي قصة صعود لاعب كرة عربي إلى كأس العالم.

sputniknews