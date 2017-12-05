الاتحاد الإماراتي يعاقب مارادونا

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قضى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الثلاثاء، بإيقاف أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو مارادونا، 4 مباريات، وتغريمه 8 آلاف درهم (حوالي 2000 دولار) بتهمة محاولة الاعتداء على حكم، خلال مباراة فريقه الفجيرة في دوري الدرجة الثانية.

ويدرب مارادونا (57 عاما) الفجيرة منذ مايو 2017، وقاده إلى صدارة ترتيب دوري الثانية، بعد مرور 4 مباريات من المسابقة برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن الاتحاد كلباء وبني ياس.



وكان الفجيرة، قد تعادل مع بني ياس 1-1 في 17 نوفمبر الماضي في مباراة طرد فيها مارادونا بسبب اتهامه التحكيم بظلم فريقه.

وقال رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، منصور لوتاه، إن "عقاب مارادونا بالإيقاف 4 مباريات جاء بسبب المادة الخاصة بمحاولة الاعتداء على الحكم".

وتابع: "استمعنا إلى مراقب مباراة الفجيرة وبني ياس، الذي أكد واقعة تصرف المدرب الأرجنتيني تجاه الحكم"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.