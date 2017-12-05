اليكم طرق الحصول على تذكرة حضور كأس العالم

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تستأنف اليوم الثلاثاء عملية بيع التذاكر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا عند الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو).

وقال موقع فيفا إنه سيكون بإمكان الراغبين في الحصول على بطاقة حضور الحدث الكروي الأهم في العالم التقدم بطلبات للحصول على التذاكر حصرياً على موقع FIFA.com/tickets.

وأشارت الفيفا إلى أن عملية البيع ستتم على مرحلتين الأولى وهي عبر قرعة عشوائية تبدأ من اليوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2017 حتى 31 يناير/كانون الثاني 2018 وفي هذه المرحلة سيكون بإمكان الراغبين في الحصول على التذكرة التقدم بطلباتهم للحصول على تذاكر مباريات فردية محددة أو تذاكر مخصصة لملعب معين أو تذاكر المشجعين.

وأكدت الفيفا على أنه في حال زاد عدد الطلبات عن التذاكر المتاحة فإنه سيتم تخصيص التذاكر من خلال سحب عشوائي دون الأخذ في الاعتبار تاريخ تقديم الطلب، وسيكون للجميع نفس الفرصة في الحصول على التذاكر، سواء لأولئك الذين تقدموا بطلب في اليوم الأول أو لأولئك الذين تقدموا بطلب في اليوم الأخير.

أما في المرحلة الثانية والأخيرة فهي مرحلة الحصول على التذاكرة بنظام الأسبقية، وهي تلك المرحلة التي تبدأ من 13 مارس/آذار إلى 3 أبريل/نيسان 2018، وفي هذه المرحلة سيتقدم من يريد الحصول على تذكرة على موقع FIFA.com/tickets وستم تحديد الوقت الذي تم التقديم فيه بالضبط، وسيكون على المتقدم الحصول على تأكيد فوري للطلبات الناجحة، حسب التوافر.

وقالت فيفا إنه يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الدفع من نوع Visa أو Visa Checkout، على أن يتم تسليم التذاكر التي تم شراؤها خلال مرحلتي البيع 1 و2 للمشجعين دون رسوم إضافية، إذ من المقرر أن يبدأ التسليم خلال الأسابيع التي تسبق البطولة، أي في الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2018، على أن يتم إخطار المتقدمين للحصول على التذاكر في موعد أقصاه 12 مارس/آذار 2018.

وأشارت الفيفا إلى أنه تم تخصيص إجمالي 742,760 تذكرة حتى الآن خلال فترتي المرحلة الأولى للمبيعات. وجاءت معظم طلبات التذاكر في المرحلة الأولى للمبيعات من روسيا، وارتفع الطلب الدولي بصورة تدريجية وهو الآن يشكّل 47% من جميع الطلبات، إذ تضم قائمة البلدان العشرة الأكثر طلباً للتذاكر كلاً من الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والصين والمكسيك وإسرائيل والأرجنتين وأستراليا وإنجلترا.

وتقام نهائيات بطولة كأس العالم للعام 2018، في روسيا، للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، في الفترة بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018.

وتستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرة في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سان بطرسبرغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.