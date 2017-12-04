للمرة الثانية.. تحطيم تمثال ميسي في الأرجنتين!

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حطم مجهولون، أمس الأحد، التمثال الخاص بالنجم ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة الإسباني، والموجود بالقرب من ضفاف نهر لا بلاتا، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ووجد تمثال النجم الأرجنتيني، ملقى على الأرض، بعد أن قامت مجموعة من الأفراد، لم تتمكن قوات الشرطة من تحديد هويتهم بعد، بقطع ساقيه من بعد كاحل القدم.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها تمثال ميسي في بوينس آيرس، منذ إزاحة الستار عنه في يونيو/حزيران 2016، لأعمال تخريب.

وكانت المرة السابقة في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث ترك المخربون تمثال نجم منتخب "التانغو الأرجنتيني" بدون رأس وأذرع.

ويوجد تمثال ميسي بجوار تماثيل أخرى لمشاهير في عالم الرياضة العالمية، من بينهم لاعب السلة الأرجنتيني إيمانويل خينوبيلي، وسائق الفورمولا 1، مانويل فانخيو.

المصدر: DPA