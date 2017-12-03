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مونديال روسيا 2018 : - مرحلة المجموعات ببالتفاصيل التاريخية

3
DECEMBER
2017
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في ما يلي نظرة على المجموعات الثماني التي ستحدّد المرحلة الأولى الأساسية للبطولة: 


مجموعة A

روسيا
السعودية
مصر
أوروجواي

سيكون المنتخب السعودي أول منتخب آسيوي يلعب في المباراة الإفتتاحية لكأس العالم FIFA حيث سيلتقي منتخب روسيا، الذي كان مصنّفاً للمرة الأولى، يوم 14 يونيو/حزيران.
مجموعة B

البرتغال
أسبانيا
المغرب
إيران

وقع المنتخب البرتغالي، الذي تم تصنيفه للمرة الأولى في القرعة، مع أسبانيا حيث كان المنتخبان آخر من فاز بلقب كأس الأمم الأوروبية في النسخ الثلاث الأخيرة (أسبانيا في 2008 و2012 والبرتغال في 2016). سيواجه مدرب إيران كارلوس كيروش المنتخب الذي قاده في كأس العالم 2010 FIFA.
مجموعة C

فرنسا
أستراليا
بيرو
الدنمارك

ستلتقي فرنسا مع الدنمارك للمرة الثالثة في مرحلة المجموعات بعد 1998 (فازت فرنسا 2-1) و2002 (فازت الدنمارك 2-0).
مجموعة D

الأرجنتين
أيسلندا
كرواتيا
نيجيريا

كان منتخب الأرجنتين آخر منتخب غير مصنّف فاز بلقب كأس العالم عندما فعل ذلك في 1986. منذ تلك البطولة، كان هناك على الأقل وافد جديد من أوروبا في كل من نهائيات كأس العالم FIFA (أيسلندا في 2018).


مجموعة E

البرازيل
سويسرا
كوستاريكا
صربيا

لعب مدرب كوستاريكا أوسكار راميريز أمام البرازيل في كأس العالم 1990 FIFA وخسر لوس تيكوس المباراة بنتيجة 1-0 في تورينو.


مجموعة F

ألمانيا
المكسيك
السويد
كوريا الجنوبية

المجموعة السادسة هي المجموعة الأولى التي تضم دولاً سبق لها استضافة كأس العالم FIFA: ألمانيا (2006)، المكسيك (1970 و1986)، السويد (1958)، كوريا الجنوبية (2002).
مجموعة G

بلجيكا
بنما
تونس
إنجلترا

لم يخسر كل من بلجيكا وإنجلترا وتونس أي مباراة في التصفيات المؤهلة لروسيا 2018. ولعب مدرّب إنجلترا جاريث ساوثجايت أمام تونس في فرنسا 1998.
مجموعة H

بولندا
السنغال
كولومبيا
اليابان

المجموعة الثامنة هي المجموعة الوحيدة في روسيا 2018 التي لا تضّم أي بطل سابق من أبطال كأس العالم FIFA. وسبق لثلاثة مدربين هم نوالكا (بولندا) وسيسي (السنغال) وخليلودزيتش (يوغوسلافيا) أن لعبوا في كأس العالم FIFA.

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