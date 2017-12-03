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"الإحصائيات" تصدم عشاق ريال مدريد

3
DECEMBER
2017
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رغم مرور 14 جولة فقط على بداية الدوري الإسباني "الليغا"، إلا أن لغة الأرقام تؤكد أسبوعا بعد آخر أن حامل اللقب سيفقد لقبه هذا العام وعلى الأغلب سيذهب إلى غريمه، برشلونة.
فمع اتساع الفارق بين الفريقين إلى 8 نقاط لصالح البارسا منذ نهاية أكتوبر الماضي، أكدت الإحصائيات حينها أن ريال لم يتمكن قط طوال تاريخه من تعويض هذا الفارق مع المتصدر ونيل اللقب.

ومع تفويت الميرنغي لفرصة تقليص فارق النقاط مع البارسا، السبت، بعد تعادل كلا الفريقين، الأول سلبيا مع أتلتيكو بلباو والثاني إيجابيا أمام سيلتا فيغو بهدفين لمثلهما، فإن إحصائية أخرى تؤكد أن اللقب ابتعد عن أبناء زيدان رغم عدم انتهاء الدور الأول وتبقي 24 أسبوعا في الليغا.

ريال مدريد بتعادله سلبا أمام بلباو جمع أقل عدد من النقاط في أول 14 أسبوعا في الدوري منذ 10 أعوام تقريبا (موسم 2008-2009) بمجموع 28 نقطة، وفي ذلك الموسم احتل مركز الوصيف خلف برشلونة.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الرابع على جدول الترتيب خلف كل من برشلونة (36 نقطة) وفالنسيا (31 نقطة) وأتلتيكو مدريد (30 نقطة)، ومتساويا مع صاحب المركز الخامس إشبيلية بنفس عدد النقاط.

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